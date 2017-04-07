Россия приостановила заключенный с США меморандум о безопасности полетов в Сирии

Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится в заявлении российского МИД, размещенном сайте ведомства.

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В министерстве также отметили, что призывают Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для того, что обсудить удары, нанесенные Соединенными Штатами по сирийским правительственным войскам.

«Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом (...). В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие», — сообщили в МИД.

7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Авиабазе причинен значительный ущерб. По разным данным, погибли от четырех до пяти военнослужащих сирийской армии, еще семь человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти эти обвинения отвергают.

Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии между военными США и России был заключен в октябре 2015 года.