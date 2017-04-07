СМИ сообщили об уничтожении самолетов на сирийской базе после удара США

Авиабазе Шайрат правительственных сил Сирии в результате ударов американскими крылатыми ракетами «Томагавк» причинен значительный ущерб. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на служащего базы.
«Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена», — заявил он.
Ранее 7 апреля сообщалось, что жертвами обстрела военного аэродрома стали по меньшей мере четверо военнослужащих сирийской армии. В то же время губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази отметил, что, «по предварительным данным, пять человек погибли, семь пострадали».
Президент России Владимир Путин заявил, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.
7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии.
До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.