СМИ сообщили об уничтожении самолетов на сирийской базе после удара США

Авиабазе Шайрат правительственных сил Сирии в результате ударов американскими крылатыми ракетами «Томагавк» причинен значительный ущерб. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на служащего базы.

«Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена», — заявил он.

Ранее 7 апреля сообщалось, что жертвами обстрела военного аэродрома стали по меньшей мере четверо военнослужащих сирийской армии. В то же время губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази отметил, что, «по предварительным данным, пять человек погибли, семь пострадали».

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Президент России Владимир Путин заявил, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.