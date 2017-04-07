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Турция одобрила удар США по сирийской авиабазе Шайрат

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Продолжение: Лавров заявил об отсутствии погибших российских военных в Сирии из-за удара США

МИД Турции положительно оценивает ракетные удары США по сирийской авиабазе Шайрат. Об этом сообщает Anadolu.

«Турция будет полностью поддерживать подобные шаги, направленные на наказание виновных, которые также являются доказательством того, что преступления не останутся без возмездия», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Агентство Reuters со ссылкой на слова помощника президента Турции Ибрагима Калына сообщило о желании Анкары создать в небе над Сирией бесполетную зону для «предотвращения дальнейших преступлений».

Ранее 7 апреля в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин считает произошедшее агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

МИД России распространил заявление о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли пять сирийских военнослужащих, семь человек получили ранения. Авиабазе Шайрат правительственных сил Сирии причинен значительный ущерб.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

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