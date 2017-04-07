Лавров заявил об отсутствии погибших российских военных в Сирии из-за удара США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет сведений о пострадавших среди российских военнослужащих в результате ударов США по аэродрому в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Судя по всему, таких жертв нет», — проинформировал министр.

По его словам, ракетный удар и в целом действия США в Сирии наносят ущерб и без того подорванным отношениям Москвы и Вашингтона, сообщает РИА Новости. «Надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам», — подчеркнул Лавров.

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«Уже сейчас СМИ цитируют такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,(…) после этих ударов, сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя, безусловно, выводы свои мы для наших будущих отношений будем делать», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее 7 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин считает произошедшее агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Кроме того, МИД России распространил заявление о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли пять сирийских военнослужащих, семь человек получили ранения. Авиабазе Шайрат правительственных сил Сирии причинен значительный ущерб.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.