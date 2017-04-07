Сирийские власти уточнили число жертв американского удара по базе Шайрат

Жертвами американского ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат стали десять военнослужащих, а также девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, погибшие проживали в селах, расположенных в окрестностях военного аэродрома. В результате попадания американских крылатых ракет в жилые дома в одном населенном пункте погибли двое взрослых и трое детей. В деревне Ахамрат, расположенной в четырех километрах от базы, жертвами налета стал один ребенок и трое взрослых. Еще семь человек получили ранения. Кроме этого, погибли 10 военнослужащих из состава персонала базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в сирийском военном командовании.

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По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, расквартированные в Сирии военнослужащие РФ не пострадали.

Ранее 7 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин считает произошедшее агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.