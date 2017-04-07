Военные показали съемки авиабазы Шайрат с беспилотника после ударов американцев

Видео: Телеканал ЗВЕЗДА / YouTube

Российские военные обнародовали видеозапись последствий американских ракетных ударов по сирийской авиабазе Шайрат. Кадры съемки с беспилотника публикует телеканал «Звезда» на своем канале в YouTube.

Ранее 7 апреля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что из 59 крылатых ракет, примененных американцами, до цели долетели только 23. Убиты 10 сирийских военнослужащих, уничтожены шесть истребителей МиГ-23.

Удар наносился около 03:40 мск 7 апреля. Ракеты Tomahawk были выпущены с борта американских эсминцев «Росс» и «Портер», находившихся в водах Крита. По заявлению президента США Дональда Трампа, удар нанесен из-за химической атаки, якобы проведенной сирийскими правительственными войсками в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).