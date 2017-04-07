Москва подтвердила получение оповещения о предстоящем ударе по авиабазе Шайрат

Российская сторона заранее получила оповещение от США о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат. Подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 апреля.

«По существующим каналам обмена информацией [поступили данные]», — сказал Песков. Представитель Кремля также пояснил, что Владимиру Путину «никто не звонил».

Отвечая на вопрос о том, будет ли происходить обмен данными после приостановки действия меморандума о безопасности полетов в Сирии, заключенного между Вашингтоном и Москвой, Песков заметил, что сами каналы «технологически остаются».

«Но обмена информацией после инцидента происходить не будет», — уточнил он.