Кремль счел бессмысленным меморандум о безопасности полетов в Сирии

Меморандум о безопасности полетов в Сирии, заключенный между Вашингтоном и Москвой, утратил свой смысл после ракетного удара США по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами САР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 7 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Смысл меморандума собственно был утерян сегодня ночью с нанесением ударов», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя решение российской стороны приостановить действие документа.

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Отвечая на вопрос журналистов, не повышает ли это риск прямого столкновения России и США в Сирии, Песков подчеркнул, что на фоне ракетных ударов «вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска — риск повышен существенно».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

МИД РФ распространил заявление о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США ранее в пятницу. В ведомстве отметили, что призывают Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание по факту нанесенного удара.

Авиаудар по аэродрому Шайрат был нанесен в ночь на 7 апреля по приказу американского лидера Дональда Трампа. По данным губернатора сирийской провинции Хомс Таляля аль-Барази, погибли семь человек, в том числе два гражданских.