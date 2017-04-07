Появилось первое видео с базы Шайрат после американского удара

Телеканал «Россия 24» разместил видео последствий ракетного удара ВМС США по авиабазе Шайрат, используемой правительственными войсками Сирии, передает Вести.Ru.

По сообщению Пентагона по объекту было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». В результате удара было уничтожено девять самолетов, часть техники, включая пять истребителей, уцелела.

Как отметили в Пентагоне, об ударе заранее предупредили российское Минобороны и добавили, что не наносили удар по частям авиабазы, где могли находиться российские военные. В Сирии действия США назвали «проявлением агрессии».

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих. В то же время губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази отметил, что, «по предварительным данным, пять человек погибли, семь пострадали».