В результате американского удара по авиабазе Шайрат уничтожены девять самолетов

В результате удара США крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат, используемой правительственными силами Сирии, было уничтожено девять самолетов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил телеканал «Россия 24», передает «Интерфакс».

При этом часть техники, включая пять истребителей, уцелела. Кроме того, не повреждена взлетно-посадочная полоса сирийского аэродрома.

Ранее в этот же день Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Президент Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Кроме того, глава государства видит в них попытку США отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих. В то же время губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази отметил, что, «по предварительным данным, пять человек погибли, семь пострадали».

Ранее Трамп обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.