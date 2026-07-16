Откровенно одетую жену Канье Уэста сравнили с манекеном

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по Лос-Анджелесу вместе с мужем, американским рэпером Канье Уэстом, и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новостного агентства Backgrid.

Пару запечатлели на парковке. Так, Цензори предстала перед камерами в золотистых колготках и бежевом топе без бретелей. Кроме того, на ней были надеты темно-серые гольфы и открытые туфли на каблуках.

Супруг дизайнера, в свою очередь, предпочел черные кожаные штаны, футболку и куртку-косуху. Также он примерил светлые ботинки, оформленные массивной подошвой.

Пользователи сети оценили наряд Цензори в комментариях под постом. По их мнению, в нем она похожа на манекена. «Все говорили, что Канье контролирует ее стиль. Но я начинаю думать, что она выбирает себе наряды сама», «В этом раз она выглядит как манекен», «Ужасный вид», «Вновь вернулась к колготкам», «Эта женщина ходит голой практически каждый день», — высказывались они.

В июне Бьянка Цензори в микробикини пришла на день рождения друга, стилиста Гадира Раджаба.