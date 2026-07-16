Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 16 июля 2026Ценности

Откровенно одетую жену Канье Уэста сравнили с манекеном

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по Лос-Анджелесу вместе с мужем, американским рэпером Канье Уэстом, и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новостного агентства Backgrid.

Пару запечатлели на парковке. Так, Цензори предстала перед камерами в золотистых колготках и бежевом топе без бретелей. Кроме того, на ней были надеты темно-серые гольфы и открытые туфли на каблуках.

Супруг дизайнера, в свою очередь, предпочел черные кожаные штаны, футболку и куртку-косуху. Также он примерил светлые ботинки, оформленные массивной подошвой.

Пользователи сети оценили наряд Цензори в комментариях под постом. По их мнению, в нем она похожа на манекена. «Все говорили, что Канье контролирует ее стиль. Но я начинаю думать, что она выбирает себе наряды сама», «В этом раз она выглядит как манекен», «Ужасный вид», «Вновь вернулась к колготкам», «Эта женщина ходит голой практически каждый день», — высказывались они.

В июне Бьянка Цензори в микробикини пришла на день рождения друга, стилиста Гадира Раджаба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    Россиянка ножом угрожала полуторагодовалому сыну
    Трампа уличили в этической катастрофе из-за акций
    18-летний украинец попался на диверсиях в Польше и поплатился
    Катя IOWA упала и повредила руку на сцене
    Откровенно одетую жену Канье Уэста сравнили с манекеном
    Ивлеева избавилась от дома и потерпела многомиллионные убытки
    В Раде увидели еще одно препятствие для назначения нового министра обороны Украины
    Уехавший из России комик словами «поезд уже ушел» оценил возможность возвращения
    Мужчинам назвали неочевидную причину эректильной дисфункции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok