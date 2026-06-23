Жена Канье Уэста в микробикини пришла на день рождения друга

Жена Канье Уэста в микробикини пришла на день рождения друга Гадира Раджаба

Австралийский архитектор Бьянка Цензори в откровенном образе пришла на день рождения друга, стилиста Гадира Раджаба. Снимками она поделилась в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя жена рэпера Канье Уэста посетила вечеринку в микробикини, который состоял из голубого лифа и плавок с изображением котенка. Образ она дополнила белыми туфлями с открытым носом, отказавшись от аксессуаров.

На размещенных кадрах видно, что на праздновании был и сам Уэст, выбравший для выхода в свет оверсайз-куртку и белые джинсы.

В июне жену Уэста обругали в сети за отсутствие трусов на его концерте в Грузии. Цензори и ее супруга заметили у выхода из стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Дизайнера запечатлели в черном прозрачном комбинезоне, под которым отсутствовало нижнее белье.