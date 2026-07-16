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20:39, 16 июля 2026Бывший СССР

В Раде увидели еще одно препятствие для назначения нового министра обороны Украины

Гончаренко: Для назначения министром обороны Украины Хмару надо уволить с военной службы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Для назначения министром обороны Украины Евгения Хмару необходимо уволить с военной службы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Хмара — действующий генерал. И в соответствии с законом, он не может возглавить министерство обороны», — написал парламентарий.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Он сообщил, что планирует впоследствии обратиться к Верховной Раде за поддержкой назначения Хмары.

После этого Зеленскому захотели подарить конституцию. Уточнялось, что назначить Хмару на пост исполняющего обязанности министра обороны Украины сможет по закону новоизбранный премьер-министр республики Сергей Корецкий.

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