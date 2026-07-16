Ивлеева избавилась от дома и потерпела многомиллионные убытки

«Звездач»: Блогер Ивлеева потеряла 30 млн рублей на продаже дома под Москвой

Блогер Анастасия Ивлеева избавилась от дома под Москвой и потерпела многомиллионные убытки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Долгое время основным жильем знаменитости был двухэтажный особняк в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе. Площадь недвижимости — 364 квадратных метра. На территории есть терраса, большой кинотеатр, сауна, хаммам, тренажерный зал и домик для персонала.

Ивлеева решила продать дом после того, как в него проник неизвестный мужчина. Риелторы оценивали недвижимость в 150 миллионов рублей, но покупателя долго не удавалось найти. Поэтому блогер продала жилье на 30 миллионов дешевле — за 120 миллионов рублей. Сейчас Ивлеева почти не появляется в Москве и все больше времени проводит с мужем Филиппом Бегаком на семейной ферме в Брянской области.

В декабре 2025 года неизвестный мужчина с битой в руках проник в дом Ивлеевой и разбил окно. Как уточняла сама Ивлеева, речь шла о 28-летнем Иване У., который страдал неким расстройством на фоне приема наркотиков. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили его в кладовой.