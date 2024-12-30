Ивлеева заявила, что в первый раз неизвестный мужчина проник в ее дом в августе

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала проникновение неизвестного мужчины в ее дом. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале инфлюэнсерши.

Стало известно, что 28-летний Иван У., страдающий расстройством из-за приема наркотиков, проник в дом знаменитости в подмосковной деревне Борки. Вооружившись битой и проволокой, он перелез на территорию через забор, разбил окно и залез внутрь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступника. Приехавшая полиция нашла его в кладовой. В тот момент самой блогерши и ее близких в доме не было.

По словам Ивлеевой, похожий инцидент произошел в августе. «Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб!» — заявила звезда.

По данным Telegram-канала Baza, Ивлеева не живет в доме три месяца. Она переехала и выставила недвижимость на продажу за 130 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что воры, которые обокрали дом генерального директора Первого канала Константина Эрнста в 2019 году, вновь задержаны за очередной грабеж.