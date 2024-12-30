Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:00, 30 декабря 2024Интернет и СМИ

Ивлеева прокомментировала проникновение неизвестного мужчины в ее дом

Ивлеева заявила, что в первый раз неизвестный мужчина проник в ее дом в августе
Мария Винар

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала проникновение неизвестного мужчины в ее дом. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале инфлюэнсерши.

Стало известно, что 28-летний Иван У., страдающий расстройством из-за приема наркотиков, проник в дом знаменитости в подмосковной деревне Борки. Вооружившись битой и проволокой, он перелез на территорию через забор, разбил окно и залез внутрь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступника. Приехавшая полиция нашла его в кладовой. В тот момент самой блогерши и ее близких в доме не было.

По словам Ивлеевой, похожий инцидент произошел в августе. «Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб!» — заявила звезда.

По данным Telegram-канала Baza, Ивлеева не живет в доме три месяца. Она переехала и выставила недвижимость на продажу за 130 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что воры, которые обокрали дом генерального директора Первого канала Константина Эрнста в 2019 году, вновь задержаны за очередной грабеж.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова опубликовала видео возвращающихся из плена российских солдат

      В Абхазии раскрыли объемы российской финансовой помощи в 2025 году

      В СПЧ сообщили о награждении поддержавшего многоженство муфтия

      В Германии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

      Россия завершила год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах ММА

      Cтали известны подробности гибели экс-футболиста сборной России на СВО

      Зеленский подписал закон о ликвидации медкомиссий на Украине

      В США раскрыли общие объемы военной помощи Украине при Байдене

      На Украине возбудили дело против бывшего митрополита канонической УПЦ

      В Турции задержали наживавшуюся на туристах банду мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше