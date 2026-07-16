Трампа уличили в этической катастрофе из-за акций

CNN: Трамп продвигал в Truth Social более 20 компаний после покупки их акций

Президент США Дональд Трамп через принадлежащую ему Truth Social помогал продвижению свыше 20 компаний, чьи акции приобретал незадолго до этого, выяснили журналисты CNN, которые провели расследование.

«Иногда он объявлял о мерах правительства, способных принести выгоду именно тем фирмам, в которые он только что вложил средства», — пишут они, подчеркивая, что Трамп совершил по меньшей мере 44 сделки по приобретению бумаг, после чего в течение недели публиковал сообщения, которые могли положительно повлиять на их стоимость.

В качестве примера телеканал привел историю с покупкой акций Nvidia — самой дорогой компании в мире, — после которой американский президент объявил в соцсети о планах техногиганта производить ИИ-суперкомпьютеры на территории США. «Это этическая катастрофа», — цитируют журналисты юрисконсульта Дэна Гринберга, работавшего в годы первого президентского срока Трампа в Минтруда США.

В Белом доме категорически отвергли обвинения в том, что Трамп использовал свой пост для личного обогащения, заявив, что все операции с акциями осуществляются сторонними финансовыми управляющими и глава государства никак не влияет на принятие решений о сделках.

CNN отмечает, что конкретных доказательств намеренного продвижения Трампом своего инвестиционного портфеля нет, но сам он, в отличие от многих предыдущих президентов, не передал активы в «слепой траст», то есть теоретически способен быть в курсе того, какими именно акциями владеет.

Ранее агентство Reuters выяснило, что Трамп, призывавший инвесторов вкладывать средства в криптовалютные проекты, сам направлял значительную часть полученных на этом рынке доходов в более надежные инструменты. По словам экспертов, отчетность «демонстрирует финансовое поведение человека, который не рассматривает криптовалюту как основной способ хранения личного капитала», а, скорее, получает на этом рынке быстрый заработок, после чего «перекладывается» в акции и облигации.