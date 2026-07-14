Рыночное поведение Трампа описали

Reuters: Трамп инвестировал прибыль от криптовалют в акции и облигации

Финансовая отчетность президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что, в то время как он и двое его сыновей призывали инвесторов вкладывать средства в криптовалютные проекты, сам глава Соединенных Штатов направлял значительную часть полученных на этом рынке доходов в более надежные инструменты. Об этом со ссылкой на анализ динамики активов Трампа пишет Reuters.

Только в прошлом году американский президент получил более 1,4 миллиарда долларов от семейных криптовалютных проектов, включая World Liberty Financial и собственный мемкоин. При этом за последние два года его портфели акций и облигаций выросли как минимум в четыре раза, что журналисты связывают с поступлением средств от деятельности на крипторынках. На конец 2025 года стоимость принадлежащих Трампу традиционных финансовых инструментов оценивалась в диапазоне (в отчетности активы указываются именно в таком формате) от 703 миллионов до 2,6 миллиарда долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял от 225 до 608 миллионов, отмечают они.

Девять экспертов в области цифровых активов в связи с этим подтвердили агентству, что отчетность «демонстрирует финансовое поведение человека, который не рассматривает криптовалюту как основной способ хранения личного капитала», а, скорее, получает на этом рынке быстрый заработок, после чего «перекладывается» в акции и облигации.

Трампа не раз уличали в своеобразном поведении на финансовых рынках. Например, речь шла о скупке резко подешевевших из-за введенных им же пошлин акций крупных технологических компаний и всплеске сделок с нефтью перед обвалившим ее цену выступлением главы США. Также приобретение Трампом акций американского подразделения японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на миллионы долларов объясняли тем, что он мог перепутать сеть с токийской ИИ-компанией с похожим названием.