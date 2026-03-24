Стало известно о всплеске сделок с нефтью перед обвалившим ее цену выступлением Трампа

FT: До рассказа Трампа о переговорах с Ираном произошел всплеск нефтяных сделок

За 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп рассказал о «продуктивных переговорах» с Ираном и продлил действие своего ультиматума, нефтяной рынок пережил всплеск сделок на сумму около 580 миллионов долларов. Об этом стало известно Financial Times (FT).

В публикации отмечается, что объемы торгов резко выросли примерно в без десяти семь утра по нью-йоркскому времени, а в начале восьмого Трамп разместил заявление, которое обвалило котировки углеводородов.

Как следует из комментария анонимного американского брокера, «доказать причинно-следственную связь сложно», но нет сомнений в том, что кто-то был «относительно агрессивным в продаже фьючерсов». Представители хедж-фондов также заявили изданию, что это не первый за последние месяцы случай, когда крупные сделки совершались незадолго до официальных заявлений американских властей. По словам одного из них, речь идет о «действительно ненормальной» ситуации, при которой взлет объемов торгов произошел рано утром в понедельник в отсутствии важных данных или значимых событий. «Кто-то просто значительно разбогател», — сказал собеседник FT.

Трамп 23 марта сообщил об отданном Пентагону приказе на пять дней прекратить все удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, добавив, что указанное ограничение будет действовать при условии «успешного продолжения текущих встреч и переговоров». После этого стоимость нефти марки Brent рухнула на 14 процентов до 91,89 доллара за баррель.