Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 23 марта 2026Экономика

Трамп обрушил цены на нефть

Нефть марки Brent упала 23 марта в цене на 14 %
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

После заявления президента США Дональда Трампа, который фактически продлил действие своего 48-часового ультиматума Ирану еще на пять дней, стоимость нефти марки Brent рухнула на 14 процентов до 91,89 доллара за баррель, но затем отскочила, скорректировавшись к моменту написания материала до 99,42 доллара. Как свидетельствуют данные торгов, в рамках дня углеводороды дешевеют на 6,57 процента.

Трамп 23 марта подчеркнул, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, добавив, что указанное ограничение будет действовать при условии «успешного продолжения текущих встреч и переговоров».

До этого на фоне его резких заявлений рухнули цены на золото, а дальневосточные биржи пережили самое масштабное с начала года падение. Европейские торговые площадки в понедельник также открылись снижением котировок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Российский фондовый рынок обвалился

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok