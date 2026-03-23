Трамп обрушил цены на нефть

Нефть марки Brent упала 23 марта в цене на 14 %

После заявления президента США Дональда Трампа, который фактически продлил действие своего 48-часового ультиматума Ирану еще на пять дней, стоимость нефти марки Brent рухнула на 14 процентов до 91,89 доллара за баррель, но затем отскочила, скорректировавшись к моменту написания материала до 99,42 доллара. Как свидетельствуют данные торгов, в рамках дня углеводороды дешевеют на 6,57 процента.

Трамп 23 марта подчеркнул, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, добавив, что указанное ограничение будет действовать при условии «успешного продолжения текущих встреч и переговоров».

До этого на фоне его резких заявлений рухнули цены на золото, а дальневосточные биржи пережили самое масштабное с начала года падение. Европейские торговые площадки в понедельник также открылись снижением котировок.