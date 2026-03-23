Китайские биржи пережили сильнейший с начала года обвал

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 23 марта 2026Экономика

Биржи Шанхая и Шэньчжэня пережили сильнейшее с начала 2026 года падение
Дмитрий Воронин

Фото: Florence Lo / Reuters

Индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж пережили сильнейшее с начала года падение, снизившись почти на четыре процента. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС.

Shanghai Composite опустился до 3 813,28 пункта, потеряв 3,63 процента, а Shenzhen Component — до 13 345,51 пункта, на 3,76 процента, говорится в публикации.

Геополитика продолжает влиять на котировки. В частности, 23 марта акции ведущих банков и предприятий КНР подешевели на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, грозящего ударить по иранским электростанциям, если Тегеран не перестанет блокировать провоз сырья через Ормузский пролив.

Также примерно на пять процентов упали другие ведущие дальневосточные рынки, зависящие от поставок с Ближнего Востока.

Тем временем, золото на фоне нехватки средств у инвесторов пережило самое резкое недельное падение стоимости с 1983 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok