Китайские биржи пережили сильнейший с начала года обвал

Индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж пережили сильнейшее с начала года падение, снизившись почти на четыре процента. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС.

Shanghai Composite опустился до 3 813,28 пункта, потеряв 3,63 процента, а Shenzhen Component — до 13 345,51 пункта, на 3,76 процента, говорится в публикации.

Геополитика продолжает влиять на котировки. В частности, 23 марта акции ведущих банков и предприятий КНР подешевели на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, грозящего ударить по иранским электростанциям, если Тегеран не перестанет блокировать провоз сырья через Ормузский пролив.

Также примерно на пять процентов упали другие ведущие дальневосточные рынки, зависящие от поставок с Ближнего Востока.

Тем временем, золото на фоне нехватки средств у инвесторов пережило самое резкое недельное падение стоимости с 1983 года.