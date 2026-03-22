В Иране ответили на 48-часовой ультиматум Трампа

Tasnim: Иран атакует энергоинфраструктуру США в случае удара по электростанциям

Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» ответил на 48-часовой ультиматум и угрозы президента США Дональда Трампа. Его слова приводит агентство Tasnim.

Военный предупредил, что, если США атакуют топливную или энергетическую инфраструктуру в Иране, то Иран, в свою очередь, атакует энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.