Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана

Трамп пригрозил атаковать электростанции Ирана, если Ормузский пролив не откроют

США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что США атакуют и уничтожат различные электростанции Ирана, начиная с самой крупной.

«Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 22 страны готовы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив.