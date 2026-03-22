МИД ОАЭ: 22 страны готовы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив

Более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В число стран, подписавших документ, входят европейские государства — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива – ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Подписанты выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвали Иран немедленно прекратить атаки в Ормузском проливе, поскольку свобода судоходства является одним из ключевых принципов международного права. Кроме того, закрытие пролива ведет к нарушению поставок энергоносителей и угрожает мировой безопасности и стабильности.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив», — говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

