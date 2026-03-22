00:39, 22 марта 2026Мир

Более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив

Более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В число стран, подписавших документ, входят европейские государства — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива – ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Подписанты выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвали Иран немедленно прекратить атаки в Ормузском проливе, поскольку свобода судоходства является одним из ключевых принципов международного права. Кроме того, закрытие пролива ведет к нарушению поставок энергоносителей и угрожает мировой безопасности и стабильности.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив», — говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

    Последние новости

    «Большинство крутит пальцем у виска». Президент Молдавии предложила объединить страну с Румынией. Как на это реагируют молдаване?

    На Западе назвали самое мощное оружие Ирана в конфликте с США и Израилем

    В Китае рассказали о двойном конфузе Макрона при попытке надавить на Россию

    Названа отрасль с самым большим приростом зарплаты за год

    Орбан заявил о невозможности запугать Венгрию

    Глава Аргентины сделал неожиданное заявление об энергобезопасности Европы

    Эксперт назвал мясорубкой тактику ВСУ под Константиновкой

    Предсказан затяжной энергокризис из-за иранского конфликта

    В части Киева пропали свет и вода

    Минфин Австрии предупредил о возможных последствиях для ЕС войны на Ближнем Востоке

    Все новости
