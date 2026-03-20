Трамп разозлился на НАТО

Трамп: Страны НАТО трусы, без США альянс является бумажным тигром

Американский лидер Дональд Трамп отчитал союзников по Североатлантическому альянсу за отказ помочь США в операции против Ирана. Об этом он написал в своем аккаунте Truth Social.

«Без США НАТО — это бумажный тигр! Они не хотели вступать в борьбу против Ирана, обладающего ядерным оружием (...). Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — простую военную операцию, которая и является единственной причиной высоких цен на нефть. Им так легко это сделать, с таким минимальным риском», — возмутился глава государства.

Также Трамп назвал союзников «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

18 марта Трамп призвал американских союзников помочь в обеспечении свободы судоходства через Ормузский пролив. Он заявил, что им необходимо взять себя в руки.

Однако Великобритания, Германия и Франция публично отказали главе Белого дома в просьбе.