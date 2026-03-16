Два дня назад президент США Дональд Трамп призвал ряд стран отправить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы, как он утверждает, охранять его.
«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения (перекрытия Ираном прохода судов через пролив — прим. «Ленты.ру»), направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена», — высказался Трамп, заверив, что США тем временем будут «безжалостно бомбить береговую линию» Ирана. Также он пообещал «так или иначе» сделать пролив открытым, безопасным и свободным.
Трамп также заявил, что для будущего НАТО будет «очень плохо», если союзники по альянсу не откликнутся его призыв. «Мы не были обязаны помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи километров от нас… Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам», — сказал президент США.
Реакция стран, к которым обратился американский президент
Однако за прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв Трампа. Так, просьбу отверг министр обороны Германии Борис Писториус (хотя в своем посте Трамп не обращался к ФРГ).
Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует
Он также напомнил, что Германия несет ответственность «за восточный фланг и за Атлантику», назвав эти задачи страны первостепенной ответственностью. «Американцы наряду с израильтянами выбрали путь свержения иранского режима. Мы лишь умеренно критиковали их. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», — предупредил также Писториус.
Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус добавил, что конфликт не имеет отношения к НАТО. На вопрос об угрозах Трампа в случае отказа он лишь ответил, что правительство Германии «приняло их к сведению» и также указал, что целью НАТО является защита своей территории.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отказался направить военные корабли в пролив. Британский министр энергетики Эд Милибэнд уточнил, что Лондон активно изучает возможные меры по восстановлению судоходства в проливе, однако отказался дать конкретные обещания. Как утверждается, правительство Великобритании рассматривает возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска мин, но не готово направить военные корабли.
Министерство иностранных дел Франции также опровергло информацию, что страна якобы отправила суда в Ормузский пролив. Согласно заявлению, авианосец Charles de Gaulle ВМС Франции со своей группой останется в Средиземном море и продолжит выполнять исключительно задачи по обороне. «Позиция не изменилась: она оборонительная», — указали в пресс-службе МИД. При этом еще до призыва Трампа президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что готовится «чисто оборонительная» миссия по возобновлению работы Ормузского пролива и сопровождению судов, но уже после завершения острой фазы конфликта. По его словам, миссия создается с европейскими и неевропейскими государствами.
Япония также отказалась отправлять свои корабли. «Самое важное — это приложить наши усилия, в том числе дипломатические, для урегулирования ситуации», — заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Японский премьер-министр Санаэ Такаити, в свою очередь, подчеркнула, что страна пока не получила официальный запрос, но пообещала, что будет действовать в рамках законодательства своей страны.
Лишь из Южной Кореи пока не поступали данные об отказе. Сегодня в администрации президента страны заявили, что обращение Трампа «требует тщательного обсуждения» Сеула и Вашингтона и займет достаточное время.
Трамп заявил о положительной реакции на его призыв
Сам президент США же высказался, что получил положительную реакцию на призыв. «С ними связались сегодня и вчера вечером, но мы получили некоторую положительную реакцию. Несколько стран предпочли бы не вмешиваться», — сказал он.
Трамп подчеркнул, что у некоторых государств, к которым он обратился за помощью, есть тральщики и лодки «определенного типа», которые могли бы быть полезны США. «Я действительно требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою территорию, потому что это их территория. Это место, откуда они получают энергию. И они должны прийти и помочь нам защитить ее», — подчеркнул американский лидер.
В России призыв Трампа к миру объяснили и назвали проявлением слабости
Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, военный эксперт Вадим Козюлин считает, что Трамп призвал ряд мировых стран отправить военные корабли в Ормузский пролив, потому что Вашингтон не готов к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники.
По его мнению, просьба Трампа подсвечивает и проблемы американского флота. «США столкнулись с ситуацией, когда Исламская Республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», — считает Козюлин.
Он добавил, что Вашингтон стремится собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран, и не против, чтобы их корабли стали целью для иранских беспилотников, однако указал, что большой поддержкой конфликт не пользуется даже среди государств коллективного Запада.
В свою очередь, политолог Станислав Ткаченко увидел в призыве Трампа проявление слабости. «В Белом доме понимают, что их действия большинство государств восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы "размазать" ответственность за происходящее», — считает эксперт.
Китай, по его мнению, также не станет отправлять корабли и в целом продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования», не желая обострять диалог с США. «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике "пересидеть" кризисные времена в состоянии относительного благополучия», — заключил Ткаченко.