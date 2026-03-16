США извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

Глава МВД США Бургум заявил о повышенном спросе на американские энергоносители

Война в Иране, спровоцировавшая блокировку Ормузского пролива, привела к повышенному спросу на американские энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) США Дуг Бургум, его слова приводит Bloomberg.

Растущий интерес на американские энергоносители, пояснил он, в частности, прослеживается со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Последние в попытке диверсифицировать географию поставок все чаще стали обращаться за помощью к энергогигантам из США, что выгодно для крупнейшей экономики мира, констатировал Бургум.

Именно страны вышеуказанного региона в наибольшей степени зависели от импорта сырья через Ормузский пролив, который оказался заблокирован вскоре после начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. На фоне серьезных перебоев с поставками, американским энергокомпаниям стали гораздо чаще поступать запросы от Японии и Южной Кореи на импорт нефти из месторождений на Аляске, заключил Бургум.

После начала войны в Иране ряд азиатских стран столкнулся с топливным кризисом. Проблемы с доступностью бензина и нефтяного сжиженного газа, используемого для приготовления пищи, ощутили Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика и другие региональные государства.

Впрочем, кризис на Ближнем Востоке ударил и по некоторым американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), из-за чего розничные цены на автомобильное топливо в стране стали стремительно расти. На этом фоне ведущие национальные нефтегазовые гиганты поспешили предупредить главу Белого дома Дональда Трампа о приближении энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке.