Американские энергогиганты запаниковали из-за эскалации на Ближнем Востоке

WSJ: Руководили Exxon Mobil и Chevron предупредили Трампа о риске энергокризиса

Руководители крупнейших американских нефтегазовых гигантов предупредили власти США об угрозе энергетического кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соответствующее предостережение было высказано представителями Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips в ходе переговоров в Белом доме в среду, 11 марта. На встрече присутствовал в том числе президент США Дональд Трамп. Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, отметили они, глобальный энергорынок может столкнуться с высокой волатильностью котировок.

Под ударом в таком случае окажется в том числе американский топливный рынок, предупредил исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс. Действия спекулянтов вкупе с нехваткой нефтепродуктов могут в итоге привести к росту цен на бензин. Активного высвобождения резервов при подобном раскладе может не хватить для полноценного преодоления топливного кризиса, сошли во мнении участники американской нефтяной отрасли.

Единственным решением проблемы, по их мнению, станет разблокировка Ормузского пролива. Однако для этого США нужно будет прекратить совместную с Израилем военную операцию в Иране. «Многие в нефтяной отрасли опасаются, что имеющиеся варианты мало что могут сделать для преодоления кризиса», — заключается в материале.

Война в Иране уже успела ударить по американскому топливному рынку. Из-за масштабных перебоев с поставками ближневосточной сырья некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США столкнулись с серьезными проблемами. На этом фоне розничные цены на бензин в стране начали стремительно расти. Под ударом оказалась в том числе Калифорния, где средняя стоимость топлива превысила 5 долларов за галлон. Ради исправления кризисной ситуации президент США Дональд Трамп решил смягчить санкции в отношении российской нефти. Впрочем, ряд участников рынка сомневается, что эта мера поможет сдержать мировые цены на сырье в долгосрочной перспективе.