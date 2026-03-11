Реклама

Экономика
16:37, 11 марта 2026Экономика

Война в Иране ударила по американским нефтяникам

Bloomberg: Нефтяники США столкнулись с трудностями из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bing Guan / Reuters

Американские нефтеперерабатывающие предприятия столкнулись с трудностями из-за стремительного сокращения добычи сырья на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение добычи нефти на Ближнем Востоке стало фиксироваться после перекрытия Ираном важнейшей логистической артерии региона — Ормузского пролива. С начала совместной военной операции США и Израиля среднесуточный показатель просел почти на семь миллионов баррелей.

Ряд американских нефтяников зависели от поставок ближневосточного сырья. Речь идет, в частности, о таких гигантах, как Chevron и Marathon Petroleum. Под ударом оказалась Калифорния, которая особенно уязвима перед скачками цен на нефть.

Только за последние 12 месяцев в этом штате из-за роста стоимости сырья закрылись несколько крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). На этом фоне цены на бензин в штате превысили 5 долларов за галлон, что значительно выше среднего показателя по стране.

Альтернативой ближневосточной нефти может стать сырье из Мексиканского залива, Канады или Аляски. Однако с учетом стабильно высокого спроса и ограниченного предложения стоимость этих видов нефти уже значительно выросла, что может увеличить затраты американских НПЗ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о росте цен на топливо на заправках в США до рекордного уровня с сентября 2024 года. Из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока средняя стоимость бензина на американского рынке подскочила в начале марта до 3,32 доллара за галлон. Ради исправления кризисной ситуации президент США Дональд Трамп анонсировал смягчение санкций в отношении нефтяной отрасли других стран.

