«Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

Политолог Леви: Израиль готовится к противостоянию с Турцией после Ирана

После конфликта с Ираном власти Израиля начнут подготовку к противостоянию с Турцией, и эта идея становится все более популярной в военных и политических кругах еврейского государства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

Израиль и Турция готовятся к новой реальности, где полно враждебности и новых конфликтов Даниэль Леви политолог

На фоне начала конфликта США и Израиля против Ирана Анкара и Тель-Авив резко усилили критику в отношении друг друга: 2 марта бывший премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет обвинил Турцию в создании «враждебной оси» и призвал «принять меры» против Анкары.

Турция — это новый Иран Нафтали Беннет бывший премьер-министр Израиля

На следующий день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Израиль в дестабилизации ситуации в регионе: «Наш мир стремительно скатывается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного».

Фото: Umit Bektas / Reuters

Еще в прошлом году на фоне конфликта Ирана и Израиля американские аналитики предположили, что следующим крупным противником Тель-Авива может стать Анкара и их противостояние может вылиться в прямое столкновение.

Как указал Леви, Израиль начал конфликт с Ираном, чтобы посеять хаос в регионе и утвердить свое лидерство.

«Для достижения такой опасной цели Израиль хочет разрушить Иран как государство. И он надеется, что другие региональные государства, особенно монархии Персидского залива, (...) будут вынуждены принять израильское господство и стать частью новой системы безопасности в регионе», — сказал исследователь.

Однако эксперт указал, что попытка утвердить лидерство Израиля в Персидском заливе провалится в случае Турции.

Израиль понимает, что такая стратегия вряд ли сработает с Турцией. Анкара обладает военным потенциалом, состоит в НАТО, гордится своей независимостью (...) Поэтому Израиль и его руководство открыто говорят — после Ирана настанет время Турции Даниэль Леви политолог

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Как может начаться новый конфликт?

Как указал Леви, Турция и Израиль могут столкнуться из-за раздела сфер влияния на Ближнем Востоке. По его мнению, ни Анкара, ни Тель-Авив не готовы к уступкам, что может эскалировать напряженность.

Перспективы раздела сфер влияния в Сирии, принятия Турцией позиции Израиля против палестинцев и унижения остального региона, или, наоборот, уступок со стороны Израиля — ни один из этих вариантов, вероятно, не реализуется Даниэль Леви политолог

Поэтому эксперт предположил, что обе державы начнут шаги, чтобы создать «стратегическое окружение».

«Даже если кажется, что накал страстей снижается, (...) мы движемся к столкновению. Пока следует ожидать, что каждая сторона займет позиции на различных территориях, чтобы не оказаться геополитически окруженной или ослабленной», — отметил собеседник.

В частности, Леви напомнил о ситуации в Сирии, где Анкара и Тель-Авив имеют свои сферы влияния.

Наиболее очевидным примером является Сирия, где Израилю не удалось продвинуться на северо-восток страны, а Турция добилась успехов в борьбе с курдским сепаратизмом с одобрения США Даниэль Леви политолог

Также исследователь указал на перспективы создания новой сети военных альянсов, которая изменит ситуацию в регионе.

«Израиль серьезно продвинулся в создании своего блока за счет отношений с Грецией, ОАЭ, повстанцами в Судане, [непризнанным государством] Сомалилендом, Эфиопией, возможно, Индией. Турция в ответ ищет способ создать свою эффективную коалицию с Саудовской Аравией, Пакистаном, Сомали, правительственными силами в Судане и, возможно, даже с Египтом», — указал политолог.

Это единый процесс от Греции и Кипра до Сомали и Сомалиленда, от Эфиопии и Судана до Сирии и Ирака. Иран здесь играет решающую роль — если Израиль и США победят, то Турция окажется в более уязвимом положении Даниэль Леви политолог

Фото: Amir Cohen / Reuters

Может ли НАТО вмешаться в конфликт Израиля и Турции?

Леви также указал, что политика США лишь ослабляет влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, что повлияет и на будущее НАТО.

США ослабляют себя и ускоряют собственный упадок, пытаясь восстановить свое превосходство и доминирование, но терпя неудачу в этом (...) Европа оказалась в ловушке, ведь Трамп еще не закончил свои планы по Гренландии Даниэль Леви политолог

Поэтому эксперт предположил, что Североатлантический альянс может и не выступить в защиту Турции, так как до начала гипотетического конфликта с Израилем переживет кризис.

«Израиль и Турция в ближайшее время будут стремиться к созданию конкурирующих блоков в регионе Западной Азии, Северной Африки и Юго-Восточного Средиземноморья по мере того, как будет приходить осознание упадка Америки», — резюмировал эксперт.

Могут ли Турция и Израиль избежать конфликта?

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, словесные перепалки между Анкарой и Тель-Авивом пока не являются полноценными угрозами.

«[Несмотря на взаимные обвинения] торговые и экономические отношения продолжают расти как напрямую, так и через третьи страны. Тот факт, что Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан входят в состав Комитетов мира в Газе вместе со своими израильскими коллегами является хорошим примером закулисной дипломатии», — отметил собеседник.

Кроме того, Сезер напомнил, что пока Турция фактически продолжает гарантировать Израилю безопасность через членство в НАТО.

США вмешались бы [в конфликт Израиля и Турции] даже раньше НАТО. В конечном итоге, радиолокационные системы альянса, военные базы и самолеты, размещенные в Турции, служат Израилю Айдын Сезер политолог, экс-торгпред Турции в Москве

Экс-торгпред также напомнил, что собранные в Турции разведывательные данные, «немедленно передаются на американские корабли и британские базы в регионе, а оттуда они косвенно попадают в Израиль». Поэтому он указал, что Турция играет «решающую роль» в безопасности Израиля.

При этом Сезер обратил внимание на риски вооруженного столкновения Ирана и Азербайджана. По его словам, это создаст угрозы для безопасности Анкары.

Положение Турции может стать критическим, особенно в условиях напряженности между Ираном и Азербайджаном. В такой ситуации Анкара окажется в действительно сложном положении Айдын Сезер политолог, экс-торгпред Турции в Москве

Также Сезер указал на перспективы начала наземной операции против Ирана. Он подчеркнул, что США могут запросить помощь у Турции в случае сухопутной атаки.

«Я не думаю, что Турция будет играть активную роль в этом отношении. Нас объединяет протяженная сухопутная граница с Ираном. Турция пытается поддерживать сбалансированные отношения, но баланс смещен в сторону США и Израиля», — указал собеседник.

Фото: Jon Nazca / Reuters

Что говорят в России о ситуации на Ближнем Востоке?

9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, хозяин Белого дома позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

Путин высказал Трампу соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива Юрий Ушаков помощник президента России

Также 7 марта Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Москва подтвердила принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе.