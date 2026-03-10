После конфликта с Ираном власти Израиля начнут подготовку к противостоянию с Турцией, и эта идея становится все более популярной в военных и политических кругах еврейского государства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.
Израиль и Турция готовятся к новой реальности, где полно враждебности и новых конфликтов
На фоне начала конфликта США и Израиля против Ирана Анкара и Тель-Авив резко усилили критику в отношении друг друга: 2 марта бывший премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет обвинил Турцию в создании «враждебной оси» и призвал «принять меры» против Анкары.
Турция — это новый Иран
На следующий день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Израиль в дестабилизации ситуации в регионе: «Наш мир стремительно скатывается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного».
Еще в прошлом году на фоне конфликта Ирана и Израиля американские аналитики предположили, что следующим крупным противником Тель-Авива может стать Анкара и их противостояние может вылиться в прямое столкновение.
Как указал Леви, Израиль начал конфликт с Ираном, чтобы посеять хаос в регионе и утвердить свое лидерство.
«Для достижения такой опасной цели Израиль хочет разрушить Иран как государство. И он надеется, что другие региональные государства, особенно монархии Персидского залива, (...) будут вынуждены принять израильское господство и стать частью новой системы безопасности в регионе», — сказал исследователь.
Однако эксперт указал, что попытка утвердить лидерство Израиля в Персидском заливе провалится в случае Турции.
Израиль понимает, что такая стратегия вряд ли сработает с Турцией. Анкара обладает военным потенциалом, состоит в НАТО, гордится своей независимостью (...) Поэтому Израиль и его руководство открыто говорят — после Ирана настанет время Турции
Как может начаться новый конфликт?
Как указал Леви, Турция и Израиль могут столкнуться из-за раздела сфер влияния на Ближнем Востоке. По его мнению, ни Анкара, ни Тель-Авив не готовы к уступкам, что может эскалировать напряженность.
Перспективы раздела сфер влияния в Сирии, принятия Турцией позиции Израиля против палестинцев и унижения остального региона, или, наоборот, уступок со стороны Израиля — ни один из этих вариантов, вероятно, не реализуется
Поэтому эксперт предположил, что обе державы начнут шаги, чтобы создать «стратегическое окружение».
«Даже если кажется, что накал страстей снижается, (...) мы движемся к столкновению. Пока следует ожидать, что каждая сторона займет позиции на различных территориях, чтобы не оказаться геополитически окруженной или ослабленной», — отметил собеседник.
В частности, Леви напомнил о ситуации в Сирии, где Анкара и Тель-Авив имеют свои сферы влияния.
Наиболее очевидным примером является Сирия, где Израилю не удалось продвинуться на северо-восток страны, а Турция добилась успехов в борьбе с курдским сепаратизмом с одобрения США
Также исследователь указал на перспективы создания новой сети военных альянсов, которая изменит ситуацию в регионе.
«Израиль серьезно продвинулся в создании своего блока за счет отношений с Грецией, ОАЭ, повстанцами в Судане, [непризнанным государством] Сомалилендом, Эфиопией, возможно, Индией. Турция в ответ ищет способ создать свою эффективную коалицию с Саудовской Аравией, Пакистаном, Сомали, правительственными силами в Судане и, возможно, даже с Египтом», — указал политолог.
Это единый процесс от Греции и Кипра до Сомали и Сомалиленда, от Эфиопии и Судана до Сирии и Ирака. Иран здесь играет решающую роль — если Израиль и США победят, то Турция окажется в более уязвимом положении
Может ли НАТО вмешаться в конфликт Израиля и Турции?
Леви также указал, что политика США лишь ослабляет влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, что повлияет и на будущее НАТО.
США ослабляют себя и ускоряют собственный упадок, пытаясь восстановить свое превосходство и доминирование, но терпя неудачу в этом (...) Европа оказалась в ловушке, ведь Трамп еще не закончил свои планы по Гренландии
Поэтому эксперт предположил, что Североатлантический альянс может и не выступить в защиту Турции, так как до начала гипотетического конфликта с Израилем переживет кризис.
«Израиль и Турция в ближайшее время будут стремиться к созданию конкурирующих блоков в регионе Западной Азии, Северной Африки и Юго-Восточного Средиземноморья по мере того, как будет приходить осознание упадка Америки», — резюмировал эксперт.
Могут ли Турция и Израиль избежать конфликта?
Как отметил в беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, словесные перепалки между Анкарой и Тель-Авивом пока не являются полноценными угрозами.
«[Несмотря на взаимные обвинения] торговые и экономические отношения продолжают расти как напрямую, так и через третьи страны. Тот факт, что Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан входят в состав Комитетов мира в Газе вместе со своими израильскими коллегами является хорошим примером закулисной дипломатии», — отметил собеседник.
Кроме того, Сезер напомнил, что пока Турция фактически продолжает гарантировать Израилю безопасность через членство в НАТО.
США вмешались бы [в конфликт Израиля и Турции] даже раньше НАТО. В конечном итоге, радиолокационные системы альянса, военные базы и самолеты, размещенные в Турции, служат Израилю
Экс-торгпред также напомнил, что собранные в Турции разведывательные данные, «немедленно передаются на американские корабли и британские базы в регионе, а оттуда они косвенно попадают в Израиль». Поэтому он указал, что Турция играет «решающую роль» в безопасности Израиля.
При этом Сезер обратил внимание на риски вооруженного столкновения Ирана и Азербайджана. По его словам, это создаст угрозы для безопасности Анкары.
Положение Турции может стать критическим, особенно в условиях напряженности между Ираном и Азербайджаном. В такой ситуации Анкара окажется в действительно сложном положении
Также Сезер указал на перспективы начала наземной операции против Ирана. Он подчеркнул, что США могут запросить помощь у Турции в случае сухопутной атаки.
«Я не думаю, что Турция будет играть активную роль в этом отношении. Нас объединяет протяженная сухопутная граница с Ираном. Турция пытается поддерживать сбалансированные отношения, но баланс смещен в сторону США и Израиля», — указал собеседник.
Что говорят в России о ситуации на Ближнем Востоке?
9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, хозяин Белого дома позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».
Путин высказал Трампу соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива
Также 7 марта Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Москва подтвердила принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе.