Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

Эрдоган заявил, что современный мир скатывается к периоду хаоса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что современный мир скатывается к периоду хаоса, где определяющим является право сильного. Об этом он заявил в ходе традиционного в месяц рамадан ужина-ифтара, который транслировал телеканал TRT Haber.

«Наш мир стремительно скатывается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного», — сказал турецкий лидер. Он подчеркнул, что этот процесс был запущен в результате атак США и Израиля на Иран. Эрдоган также отметил, что Турция никогда не занимала нейтральную позицию, выступая на стороне мира, стабильности и общечеловеческих ценностей.

В своем выступлении Эрдоган добавил, что в наши дни закон, а также права и свободы человека игнорируются теми, кто долгое время твердил об этих ценностях.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан указал, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем.