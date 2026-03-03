Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 3 марта 2026Мир

Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

Эрдоган заявил, что современный мир скатывается к периоду хаоса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что современный мир скатывается к периоду хаоса, где определяющим является право сильного. Об этом он заявил в ходе традиционного в месяц рамадан ужина-ифтара, который транслировал телеканал TRT Haber.

«Наш мир стремительно скатывается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного», — сказал турецкий лидер. Он подчеркнул, что этот процесс был запущен в результате атак США и Израиля на Иран. Эрдоган также отметил, что Турция никогда не занимала нейтральную позицию, выступая на стороне мира, стабильности и общечеловеческих ценностей.

В своем выступлении Эрдоган добавил, что в наши дни закон, а также права и свободы человека игнорируются теми, кто долгое время твердил об этих ценностях.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан указал, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

    Украинская молодежь начала массово покидать страну

    Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

    Названо число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников

    США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

    Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

    Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

    Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

    В результате израильского удара погиб командующий ливанским корпусом КСИР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok