Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

Глава МИД Турции Фидан: Страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана

Страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

«Они официально об этом не заявляют, но есть утверждения, что страны региона реагируют на действия Ирана. Мы также слышим эти утверждения. Возможно, это правда», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В частности, речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане. Фидан добавил, что Иран ошибочно рассчитывает своими ударами по энергетической инфраструктуре стран региона прекратить вооруженное противостояние.

Ранее научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль рассказал в беседе с «Лентой.ру», что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории. При этом он исключил вмешательство Европы, несмотря на удар по Кипру.