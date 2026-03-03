«Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

Аналитик Михаэль: Страны Персидского залива могут вступить в войну против Ирана

Страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль.

Если и будет вероятность, что война расширится и к ней присоединятся другие страны, то это будут страны Персидского залива. Возможно, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар Коби Михаэль научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности

28 февраля сразу после начала ударов США и Израиля Иран начал обстрел ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) стран Персидского залива, где находятся американские военные базы. Также под обстрел попала и нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Всего с начала конфликта, помимо Ирана и Израиля, под удар попали:

Саудовская Аравия ;

; Объединенные Арабские Эмираты ;

; Катар ;

; Бахрейн ;

; Кувейт ;

; Ливан ;

; Ирак ;

; Иордания ;

; Сирия ;

; Оман ;

; Республика Кипр.

Как отмечал израильский «9 Канал», Саудовская Аравия может дать военный ответ на скоординированную атаку Ирана на свои нефтяные объекты.

Также МИД ОАЭ пригрозил Ирану последствиями в случае продолжения атак на страны региона. В ведомстве также подчеркнули, что государство сохраняет за собой законное право реагировать на эти нападения таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность.

Как указал Михаэль, на этом фоне энергетическая инфраструктура Ирана может попасть под ответный удар.

Это не символическое иранское нападение. Оно не ограничивается американскими базами, так как у иранцев есть своя нефтяная инфраструктура. Так что все может пойти по очень жесткому сценарию Коби Михаэль научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности

При этом бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман указал в разговоре с «Лентой.ру», что монархии Персидского залива оказались в трудном положении и могут не вмешаться в боевые действия.

Арабские страны не являются друзьями Ирана, но оказались в затруднительном положении. Они не могут поддержать Израиль в его атаке на Иран, а значит, не могут поддержать Соединенные Штаты Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии, приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна

Фото: Raghed Waked / Reuters

Чего Иран пытается добиться своими ударами?

Как указал Фриман, ближневосточный конфликт может превратиться в войну на истощение. По его словам, Иран своими ударами по странам Персидского залива пытается заставить США нести издержки и убрать свою военную инфраструктуру из региона.

Базы, оправдываемые защитой принимающих стран, теперь, как выяснилось, усиливают опасность для них со стороны региональных игроков, таких как Иран. Он атакует американские базы на территории стран Персидского залива, чтобы заставить их задуматься о закрытии этих военных объектов Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии, приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна

Эксперт также указал, что Иран пытается принудить страны региона к разрыву отношений с США, или попытаться уговорить их на урегулирование конфликта.

«Атаки Ирана были тщательно спланированы и они усиливаются. Кроме того, с закрытием Ормузского пролива доходы арабских стран Персидского залива от продажи нефти и газа будут полностью или значительно сокращены, что усилит давление на них с целью разрыва отношений с Соединенными Штатами или вытеснить с них американские войска», — указал дипломат.

При этом Михаэль подчеркнул, что Иран испытывает проблемы с запасом ракет, и его стратегия может провалиться.

Иранцы, в целом, теряют свои ракеты из-за сокращения у них пусковых установок, так как ВВС США и Израиля за ними охотятся. Потеря Ираном своего потенциала — вопрос нескольких дней Коби Михаэль научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности

«Это не значит, что они не смогут запускать ракеты раз в день, но они не смогут запускать их целыми залпами. Следовательно, они потеряют свой единственный эффективный рычаг в войне. Похоже, Тегеран продолжит совершать ошибки и находиться в очень глубоком заблуждении относительно ситуации», — подчеркнул собеседник.

Фото: Stringer / Reuters

Может ли НАТО вмешаться в конфликт с Ираном?

Помимо стран Ближнего Востока, Иран нанес удар беспилотником по британской базе Акротири на Кипре.

Удар Ирана по Кипру стал первой атакой по государству, входящему в Европейский союз. Однако остров не входит в НАТО и на базирующиеся британские базы не распространяется Статья 5 Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне

На фоне эскалации ситуации лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

В частности, главы «Евротройки» — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер — заявили, что «потрясены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» Тегерана на страны Ближнего Востока.

На фоне этого французский авианосец «Шарль де Голль» поменял курс и выдвинулся в сторону Восточного Средиземноморья, а Великобритания разрешила США использовать авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане для ударов по Ирану

Как отметил Михаэль, удар по Кипру вряд ли приведет к прямому военному вмешательству стран НАТО в конфликт.

Я не думаю, что европейские страны вступят в войну, хотя Иран и атаковал Кипр. Но они могут помочь в обороне, и, возможно, оказать дополнительную поддержку странам Персидского залива Коби Михаэль научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Как Россия может отреагировать на ближневосточный конфликт?

17 января прошлого года президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали в Кремле Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам обоих политиков, договор охватил всевозможные сферы сотрудничества, такие, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также «борьбу с терроризмом во всем мире».

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова Георгий Асатрян, договор не обязывает Москву напрямую вмешиваться в конфликт Тегерана с США и Израилем.

В случае атаки на одну из сторон, другая держава обязуется не участвовать в этой агрессии. То есть если кто-то нападет на Россию или то, что сейчас происходит с Ираном, участники этого соглашения обязуются не участвовать в конфликте на стороне противника Георгий Асастрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова

Исследователь также подчеркнул, что прямых военных обязательств Россия перед Ираном не имеет. Однако в случае вооруженного конфликта с третьей стороной допускается обмен разведывательной информацией и дипломатическая поддержка на разных площадках. Также возможно военно-техническое сотрудничество.

«В соглашении нет пункта о прямой военной поддержке, то есть стороны не обязуются поддерживать друг друга в военном формате. Поэтому этот договор сбалансированный, сочетает как глубокое сотрудничество, так и рациональные ограничения», — резюмировал эксперт.

2 марта Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, президент России поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин в ходе разговоров с ближневосточными лидерами заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона.

Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент России прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.