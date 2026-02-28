Реклама

ОАЭ пригрозили Ирану

МИД ОАЭ пригрозил Ирану последствиями из-за ударов
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пригрозили Ирану последствиями в случае продолжения атак на страны региона. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«ОАЭ подтверждают свой категорический отказ от использования территорий региональных государств в качестве арены для разрешения споров или расширения масштабов конфликта и предупреждают о серьезных последствиях продолжающихся нарушений, которые подрывают региональную и международную безопасность», — отмечается в тексте заявления.

В МИД подчеркнули, что ОАЭ сохраняют за собой законное право реагировать на эти нападения таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом.

Ранее стало известно о взрывах в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон.

