Якубович попал в больницу после угощения от участницы «Поля чудес»

Якубович рассказал о тяжелом отравлении едой от участницы «Поля чудес»

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал, как однажды тяжело отравился угощением от участницы программы. Он поведал об этом случае в разговоре с «Телепрограммой».

Телеведущий рассказал, что участница шоу привезла на «Поле чудес» «чемодан съестного». «Там были копченые колбасы, еще что-то», — вспомнил Якубович.

Женщина выложила на барабан продукты и начала передавать приветы всей своей деревне. Ведущий не стал останавливать ее, сделал вид, что голоден, и принялся пробовать угощения. «И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание», — рассказал Якубович. Он добавил, что после съемок три дня провел в больнице.

Ранее Якубович заявил, что однажды сбрил усы. Телеведущий описал такую смену имиджа словами «просто жуть».