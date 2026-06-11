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23:55, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Якубович попал в больницу после угощения от участницы «Поля чудес»

Якубович рассказал о тяжелом отравлении едой от участницы «Поля чудес»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал, как однажды тяжело отравился угощением от участницы программы. Он поведал об этом случае в разговоре с «Телепрограммой».

Телеведущий рассказал, что участница шоу привезла на «Поле чудес» «чемодан съестного». «Там были копченые колбасы, еще что-то», — вспомнил Якубович.

Женщина выложила на барабан продукты и начала передавать приветы всей своей деревне. Ведущий не стал останавливать ее, сделал вид, что голоден, и принялся пробовать угощения. «И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание», — рассказал Якубович. Он добавил, что после съемок три дня провел в больнице.

Ранее Якубович заявил, что однажды сбрил усы. Телеведущий описал такую смену имиджа словами «просто жуть».

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