Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что однажды сбрил усы

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович заявил, что однажды сбрил усы. Об этом он вспомнил в разговоре с «Телепрограммой».

«Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Я нарисовал их себе карандашиком!» — рассказал Якубович.

Телеведущий также описал такую смену имиджа словами «просто жуть».

Ранее Якубович пожаловался, что ему часто звонят мошенники. Один раз ведущего «Поля чудес» спас от аферистов его сын Артем.

Перед этим сообщалось, что Якубович нашел новую работу. Ведущий стал инструктором на авиатренажере в Москве.