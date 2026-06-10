Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:43, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что однажды сбрил усы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович заявил, что однажды сбрил усы. Об этом он вспомнил в разговоре с «Телепрограммой».

«Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Я нарисовал их себе карандашиком!» — рассказал Якубович.

Телеведущий также описал такую смену имиджа словами «просто жуть».

Ранее Якубович пожаловался, что ему часто звонят мошенники. Один раз ведущего «Поля чудес» спас от аферистов его сын Артем.

Перед этим сообщалось, что Якубович нашел новую работу. Ведущий стал инструктором на авиатренажере в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

    В России началось производство внедорожников Tank

    Уничтожение вертолета Apache иранским «Шахедом» объяснили

    Стали известны подробности состояния россиянки после отравления вином на Бали

    Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

    Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

    Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

    В Европе отметили российский национальный праздник

    Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

    Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok