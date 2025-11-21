Телеведущий Якубович сообщил, что начал работать инструктором на авиатренажере

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович нашел новую работу. Об этом он сообщил в разговоре с MK.RU.

Якубович рассказал, что начал работать инструктором на авиатренажере в Москве. «Просто мне это (полеты — прим. «Ленты.ру») настолько нравится, что хочется, чтобы это нравилось всем», — объяснил свое решение ведущий.

Он также отметил, что минимум два раза в месяц ездит в Белоруссию, чтобы совершать полеты. По словам ведущего, он планирует заниматься авиацией до конца жизни.

Ранее Якубович заявил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст одобрил его работу на СТС в шоу «Усатые факты». Ведущий также рассказал о договоренности с медиаменеджером.

Перед этим Якубович удивился популярности у молодежи. Отмечалось, что ведущего окружили молодые поклонники, когда он приехал в кинотеатр в Москве на показ фильма.