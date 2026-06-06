В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

В Усть-Лабинске на Кубани после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

В Усть-Лабинске на Кубани после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

В ближайших домах повреждено остекление. Из них эвакуировали и отвели на безопасное расстояние 60 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили в сторону российских регионов более сотни беспилотников.

