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11:04, 6 июня 2026Россия

В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

В Усть-Лабинске на Кубани после атаки беспилотников загорелась нефтебаза
Мария Винар

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Усть-Лабинске на Кубани после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

В ближайших домах повреждено остекление. Из них эвакуировали и отвели на безопасное расстояние 60 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили в сторону российских регионов более сотни беспилотников.

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