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14:56, 5 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о массированном налете ВСУ на российские регионы

Минобороны заявило, что системы ПВО сбили 135 БПЛА над Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону российских регионов больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«5 июня с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под ударом ВСУ оказались Орловская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Белгородская, Курская, Брянская, Калужская, Рязанская и Тульская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. В оборонном ведомстве добавили, что дроны также сбивали над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.

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