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11:30, 6 июня 2026Интернет и СМИ

Лебедев высказался о Трампе словами «даже диктаторы такого культа личности не разводили»

Блогер Артемий Лебедев заявил, что в США есть культ личности президента Дональда Трампа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в США есть культ личности президента Дональда Трампа. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Даже самые лютые диктаторы из самых тяжелых режимов никогда такой культ личности не разводили», — отреагировал Лебедев на новость о том, что администрация американского лидера задумалась о выпуске банкноты номиналом 250 долларов с портретом главы государства.

По словам блогера, окружение Трампа всячески пытается ему угодить, в том числе выпуская купюру в его честь.

Ранее Лебедев пожелал американцам нормального президента. Он выразил мнение, что во главе Соединенных Штатов должен стоять человек, который занимается интересами страны.

До этого дизайнер назвал американского лидера маразматичным дедом. Так Лебедев прокомментировал новость о том, что несколько аэропортов могут переименовать в честь Трампа.

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