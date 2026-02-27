Реклама

12:26, 28 февраля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Трампа маразматичным дедом

Лебедев назвал Трампа маразматиком из-за переименовывания аэропортов в его честь
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал президента США Дональда Трампа маразматиком из-за того, что несколько американских аэропортов могут переименовать в его честь. Мнением он поделился в обзоре новостей, который вышел во «ВКонтакте».

«Главное, чтобы старому маразматичному деду было приятно. Сейчас переименуют, а потом начнут все это переименовывать обратно», — поиронизировал Лебедев.

Ранее стало известно, что законодатели Флориды утвердили переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Решение поддержали республиканцы, демократы выступили против. Также уточнялось, что резиденция политика Мар-а-Лаго находится в пяти милях от аэропорта.

Перед этим Лебедев заподозрил у Трампа бред величия. Дизайнер отметил, что президент США «все называет своим именем» и хочет оставить после себя как можно больше следов.

