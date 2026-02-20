Трамп получил аэропорт имени себя в родном городе

Во Флориде одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

Законодатели Флориды утвердили переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующий законопроект принял Сенат штата, вслед за Палатой представителей, сообщает CNN.

Решение поддержали республиканцы, демократы выступили против. Инициаторы назвали переименование данью уважения первому президенту, объявившему Флориду постоянным местом жительства. Резиденция Трампа Мар-а-Лаго находится в пяти милях от аэропорта.

После голосования представители Trump Organization заявили, что президент и его семья не получат финансовой выгоды от переименования и предоставят права на использование имени бесплатно. Однако подача компанией заявок на регистрацию товарных знаков с названиями аэропорта вызвала вопросы у демократов.

Закон вступит в силу в июле после подписи губернатора Рона Десантиса и утверждения федеральным авиационным ведомством.

Это не первая попытка присвоить имя Трампа крупным объектам — ранее предлагалось переименовать аэропорт Даллеса в Вашингтоне и вокзал Пенн-Стейшн в Нью-Йорке.