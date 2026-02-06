Трамп захотел переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

Президент США Дональд Трамп захотел переименовать в свою честь аэропорт и вокзал. Об этом сообщает CNN.

Политик заявил лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру, что он готов разблокировать 16 миллиардов долларов на строительство железнодорожного тоннеля Gateway под рекой Гудзон между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Однако он поставил условие — его имя должно появиться на вокзале Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Два источника телеканала утверждают, что Шумер сразу же отказался от предложения. Он объяснил, что не обладает полномочиями для выполнения подобных просьб.

Администрация Трампа заморозила средства на Gateway в октябре 2025 года. В Белом доме заподозрили, что проект реализует меры по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ранее в США переименовали Институт мира. Теперь организация называется «Американский институт мира имени Дональда Дж. Трампа». Также имя Трампа появилось на главном театрально-концертном комплексе Вашингтона «Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди».