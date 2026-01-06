Трамп рассказал о своем неслучившемся импичменте из-за звонка Зеленскому

Трамп рассказал, что ему пытались объявить импичмент за звонок Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2019 году ему пытались объявить импичмент за звонок украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в своей речи перед американскими конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре, передает РИА Новости.

«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединенных Штатов. Это был мой призыв», — объяснил он. По словам Трампа, тогда демократы утверждали, что он пытался запугать Киев, однако, по его мнению, это было не так.

Трамп также отметил, что подписал некий договор с Украиной. Согласно ему, Киев не должен каким-либо образом жульничать в отношениях с Вашингтоном. Однако, по словам американского лидера, украинская сторона уже несколько раз нарушила эти обязательства. О каком именно документе идет речь — неизвестно.

В сентябре 2019 года Трамп позвонил Зеленскому, что стало поводом для неслучившегося импичмента американского президента. Его объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании «Бурисма».

Ранее журналисты The New York Times заявили, что Дональд Трамп не предоставит Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором он того требует. Стремление украинского лидера добиться конкретики от американского коллеги они назвали тщетным и даже опасным.