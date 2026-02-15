Реклама

13:37, 15 февраля 2026

Артемий Лебедев заподозрил у Трампа психическое расстройство

Блогер Лебедев предположил, что у президента США Трампа бред величия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заподозрил, что у президента США Дональда Трампа есть психическое расстройство. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предположил, что у главы государства может быть бред величия.

Блогер комментировал новость о том, что Трамп захотел возвести в Вашингтоне Триумфальную арку к 250-летию независимости США. Уточнялось, что высота постройки составил 250 футов (76,2 метра). Лебедев отметил, что, если арку возведут, она будет выше таких же построек в Париже и Москве.

«То, что у Трампа начался уже нескрываемый бред величия, это и так все понимают. Потому что он все называет своим именем и хочет оставить после себя как можно больше следов», — заявил дизайнер.

Ранее Лебедев обнаружил сходство Трампа и первого президента России Бориса Ельцина. Такое наблюдение он сделал, увидев ролик с танцующим перед военными президентом США.

