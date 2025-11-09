Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:34, 9 ноября 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев обнаружил сходство Ельцина и Трампа

Блогер Лебедев заявил, что танцующий перед военными Трамп похож на Ельцина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что президент США Дональд Трамп, регулярно исполняющий фирменный танец, похож на первого президента России Бориса Ельцина. Этим наблюдением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал видео, на котором Трамп станцевал перед американскими военными в Японии под песню Y.M.C.A. группы Village People. «Почти как Борис Ельцин», — обнаружил сходство дизайнер.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал манеру публичных выступлений Трампа. Он заявил, что американский лидер дает комментарии прессе, как будто выглядывая из туалета. Он призвал президента сесть красиво и поговорить.

Ельцин неоднократно становился участников различных курьезных ситуаций, которые провоцировали многочисленные шутки о его нетрезвых танцах. Одним из самых ярких подобных эпизодов произошел во время поездки президента в Берлин в 1994 году. Там Ельцин дирижировал оркестром полиции Берлина и напевал «Калинку-малинку».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости