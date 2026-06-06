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18:32, 6 июня 2026СпортЭксклюзив

Олимпийская чемпионка прокомментировала победу Мирры Андреевой в турнире «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Журова поздравила Андрееву с победой в турнире «Ролан Гаррос»
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой в турнире «Ролан Гаррос». Об этом спортсменка сообщила в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, поздравляю! Молодая, талантливая. Думаю, что еще впереди много прекрасных турниров», — заявила Журова.

Спортсменка также пожелала Андреевой показать все свои возможности на ближайшей Олимпиаде.

«Я думаю, ей амбиции олимпийской чемпионки точно хочется удовлетворить», — заключила она.

Ранее Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого она стала серебряным призером Олимпиады-2024.

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