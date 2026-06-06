Олимпийская чемпионка прокомментировала победу Мирры Андреевой в турнире «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой в турнире «Ролан Гаррос». Об этом спортсменка сообщила в беседе с «Лентой.ру».
«Конечно, поздравляю! Молодая, талантливая. Думаю, что еще впереди много прекрасных турниров», — заявила Журова.
Спортсменка также пожелала Андреевой показать все свои возможности на ближайшей Олимпиаде.
«Я думаю, ей амбиции олимпийской чемпионки точно хочется удовлетворить», — заключила она.
Ранее Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.
Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого она стала серебряным призером Олимпиады-2024.