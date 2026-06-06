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18:52, 6 июня 2026Россия

Сбит летевший на Москву беспилотник

Собянин: Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Река / ТАСС

Система противовоздушной обороны сбила еще один летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву», — заявил он, уточнив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Согласно данным, которые приводились утром, на подлете к Москве было уничтожено 22 украинских БПЛА. К настоящему времени их число за период продолжающейся со вчерашнего дня атаки достигло 25.

Также второй раз за неделю серьезным ударам беспилотников Вооруженных сил Украины подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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