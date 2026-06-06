Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 6 июня 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении 22 БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки уже 22 БПЛА на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 22 вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Атака проходила на протяжении ночи. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны отчитались, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прошлой ночью над российскими регионами были сбиты 123 украинских дрона.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» рассказал о новом типе противостояния между Россией и Украиной. «Идет дроновая война сейчас в большей степени, чем обычная, как мы понимаем. То есть та война, которая впервые произошла во время этого конфликта», — отметил депутат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Шаблон сломался, началась истерика». На Западе рассказали о реакции Каллас на слова Путина о выборах на Украине

    Названа доля жизнерадостных россиян

    Минтранс захотел сделать флаг России для судов одним из самых конкурентных в мире

    На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

    Лавров пообещал добиться восстановления прав русских на Украине

    В Сербии заявили о готовности вступить в объединение с Россией

    Россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату

    Назван фаворит в финальном матче «Ролан Гаррос» с участием россиянки Андреевой

    На руке Трампа снова заметили синяк

    Собянин сообщил об уничтожении 22 БПЛА на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok