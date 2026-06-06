Собянин сообщил об уничтожении 22 БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки уже 22 БПЛА на подлете к Москве

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 22 вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Атака проходила на протяжении ночи. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны отчитались, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прошлой ночью над российскими регионами были сбиты 123 украинских дрона.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» рассказал о новом типе противостояния между Россией и Украиной. «Идет дроновая война сейчас в большей степени, чем обычная, как мы понимаем. То есть та война, которая впервые произошла во время этого конфликта», — отметил депутат.