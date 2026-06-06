«Зеленский взбесился». Украина пыталась ударить по Петербургу и Ленобласти в последний день ПМЭФ. Что известно о последствиях?

Санкт-Петербург и Ленобласть пережили атаку ВСУ в последний день ПМЭФ

Второй раз за неделю Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили масштабную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В первый раз украинские войска попытались нанести удар по региону и Северной столице в день старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), 3 июня. Второй раз взрывы прозвучали в субботу, 6 июня, в заключительный день мероприятия.

По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, во время второго налета системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили более 140 беспилотных летательных аппаратов. Обломки дронов были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что атака на город была успешно отбита. «Российской ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой», — рассказал он.

Сообщалось также о временном закрытии Кронштадта на въезд и выезд и отмене мероприятий музыкально-спортивного фестиваля «Паруса Кронштадта» на «Острове Фортов» 6 и 7 июня.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На объекте Минобороны в Ленобласти возник пожар

В результате атаки ВСУ на объекте министерства обороны в поселке Большая Ижора в Ломоносовском районе региона возник пожар. Власти создали временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией, а также провели частичную эвакуацию местных жителей.

На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Как стало известно, после налета дронов на объект четыре человека обратились за медицинской помощью. Один из них был госпитализирован, троим, в том числе ребенку, оказана помощь на месте.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России прокомментировали атаку на Ленобласть

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник после атаки ВСУ на Петербург и Ленобласть указал на неадекватность украинских властей. По его словам, действия украинского лидера Владимира Зеленского могут быть продиктованы обидой на ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо политика.

Зеленский взбесился, его это разозлило, и он решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика. Их войска проигрывают все на линии фронта, и он на свое хамское письмо получил спокойный, вразумительный ответ Андрей Колесник депутат Госдумы

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что атаки украинских дронов в дни проведения ПМЭФ подтверждают, что Зеленский ведет страну к трагедии. «Факты последних дней вновь показали, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания к международному сообществу, клятвы и церемония возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского ведет Украину и всех ее граждан к трагедии», — отметил он.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что к атаке на Петербург и Ленобласть могут быть причастны страны НАТО. По его мнению, ВСУ могли либо пользоваться воздушным пространством военно-политического блока, либо запускать дроны с кораблей, находившихся поблизости от границ стран Прибалтики.