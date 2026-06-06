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10:51, 6 июня 2026Россия

В российском регионе началась частичная эвакуация из-за пожара на военном объекте

Дрозденко: В Ленинградской области проводится эвакуация из-за пожара на военном объекте
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация из района, где начался пожар на военном объекте. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее стало известно о сбитии над территорией региона 141 беспилотника. По данным губернатора, силы Минобороны ликвидируют возгорание вблизи поселка Большая Ижора. Там находится объект Минобороны.

«Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома», — написал он.

Ранее обозреватель «Царьграда» полковник запаса Андрей Пинчук объяснил удар ВСУ по Ленинградской области в первый день ПМЭФ «очень неприятным» термином — виктимностью. Эксперт объяснил, что в криминалистике это слово означает склонность человека становиться жертвой преступления.

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